Lazio: la Direzione del Pd dice sì alla candidatura di D’Amato

Martedì 15 novembre 2022 - 19:53

Su 50 membri un solo voto contrario

Roma, 15 nov. (askanews) – “La direzione del Partito Democratico del Lazio si è riunita questo pomeriggio al Nazareno per affrontare il tema delle prossime elezioni regionali. La Direzione, composta da 50 membri, ha approvato con un solo voto contrario, la relazione del Segretario Bruno Astorre e la proposta di Alessio D’Amato come candidato Presidente della Regione Lazio del Partito Democratico”. È quanto fanno sapere dal Nazareno al termine della direzione del Pd del Lazio. Dunque via libera all’attuale assessore regionale alla sanità del Lazio alla corsa per la poltrona di governatore.