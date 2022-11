Lazio, D’Amato: la mia candidatura è unitaria

Martedì 15 novembre 2022 - 20:31

Ora al lavoro sulla coalizione

Roma, 15 nov. (askanews) – “Una candidatura unitaria che il Pd oggi mette a disposizione di tutta la coalizione”. Ad una manciata di giorni dalla discesa in campo sul palco del Teatro Brancaccio di Roma, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della riunione della direzione regionale del partito al Nazareno, che ha approvato la relazione del segretario Bruno Astorre e la proposta di D’Amato come candidato presidente della Regione Lazio del Partito democratico. È dunque ufficiale. Sarà l’assessore in prima linea contro il covid a rappresentare il Partito democratico nella corsa alla poltrona di governatore del Lazio per dieci anni salda nelle mani di Nicola Zingaretti. “Nessuna ombra di Calenda, questa è una candidatura unitaria che il Pd oggi mette a disposizione di tutta la coalizione” ha ribadito l’assessore e prima di lui il segretario regionale del Pd Bruno Astorre e poi Francesco Boccia. Ora si punta a “una coalizione la più ampia possibile”.