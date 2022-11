Lazio, Boccia (Pd): ora D’Amato al lavoro sulla coalizione

Martedì 15 novembre 2022 - 20:18

È un ottimo candidato, la nostra è una indicazione chiara

Roma, 15 nov. (askanews) – Il Pd ha deciso, sarà Alessio D’Amato, attuale assessore alla sanità del Lazio, infaticabile nella lotta contro il coronavirus, il candidato del Partito democratico per la corsa delle regionali del Lazio. La direzione del Pd del Lazio lo ha deciso poco fa sposando la proposta del segretario Bruno Astorre e, al termine dell’incontro il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia, ha spiegato: “da domani Alessio D’Amato lavorerà ad allargare ancora il più possibile la coalizione”. “L’ombra di Carlo Calenda? Non c’è l’ombra di nessuno. C’è il Pd che dà un’indicazione molto chiara e da domani Alessio D’Amato lavorerà ad allargare ancora il più possibile la coalizione. Domani ci sarà il tavolo del centrosinistra – ha proseguito – che potrà prendere qualsiasi decisione sulle modalità di allargamento” ha detto Boccia confermando le parole di Astorre a margine della direzione: nessuna imposizioneda parte di Carlo Calenda e del Terzo Polo. Dunque fallito il tentativo di andare avanti con il Modello Lazio nel segno di un centrosinistra insieme ai 5 Stelle voluto dall’ex governatore Nicola Zingaretti, il Pd ora archivia il campo largo e guarda ad allargare la coalizione e puntare dritto alle elezioni di febbraio. Boccia lo ha detto anche oggi: “non è mai stato detto ‘no’ a Conte sui temi che aveva posto, anche perché quelli sono i temi su cui abbiamo lavorato molto bene con Nicola Zingaretti in Regione”. “Noi abbiamo governato e governato bene, cambiando la storia della sanità del Lazio, e oggi chi si tira indietro rischia, dopo aver portato Meloni a Palazzo Chigi, di consegnare alla destra anche la Regione Lazio. Io penso – ha concluso Boccia – che questo non accadrà, e non accadrà perché Alessio D’Amato è un ottimo candidato e ora ha il mandato per allargare la coalizione il più possibile”.