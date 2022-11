Lazio, Bettini: D’Amato perfetto, ma non può imporlo Calenda

Martedì 15 novembre 2022 - 19:22

"Lo schema politico va riequilibrato"

Roma, 15 nov. (askanews) – Goffredo Bettini nega di essersi sentito “scavalcato” nella scelta del candidato per il Lazio, ma ammette di non essere stato consultato. Parlando a ‘Metropolis’ sul sito di Repubblica il dirigente Pd spiega: “Non mi sono sentito scavalcato. Non sono stato informato, poi voi potete trarre la conclusione. Detto questo D’Amato è una persona che stimo, che ha lavorato bene, un candidato perfetto. Ma lo schema politico penso vada riequilibrato, non può essere una candidatura vista come imposta da Calenda”.