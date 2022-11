Lazio, Bettini: Conte ha cercato incidente di frontiera

Martedì 15 novembre 2022 - 19:28

"Ma così rischiamo di perdere anche nella regione"

Roma, 15 nov. (askanews) – E’ un errore la divisione tra M5s e centrosinistra nel Lazio ma è stato Giuseppe Conte a cercare “un incidente di frontiera”. Lo ha detto Goffredo Bettini parlando a ‘Metropolis’ sul sito di Repubblica. “No (non ha ragione Conte, ndr) perché questa scelta deriva dal fatto che Conte ha fatto una conferenza stampa in cui praticamente ha detto o mangiate ‘sta minestra o saltate dalla finestra ”.Ha aggiunto Bettini: “Quando nell’Unione sovietica si lanciò la parola ‘Soviet più elettrificazione’ cominciò un periodo piuttosto negativo. Non vorrei che l’inceneritore avesse la stessa funzione dell’elettrificazione, perché non ha quel peso, non è così decisivo. Questa questione, posta in quel modo Mi sembra più la voglia di creare un incidente di frontiera piuttosto che una battaglia che vale l’interruzione di un’esperienza che abbiamo fatto insieme”.Peraltro, ha sottolineato, “nel Lazio non si doveva costruire una cosa nuova, si doveva semplicemente confermare un’alleanza che aveva lavorato bene. Sono curioso di vedere che campagna elettorale farà M5s, Farà opposizione a sé stesso? Perché ha governato con noi ”.Quando gli viene chiesto se ha chiamato il leader M5s per provare a salvare l’alleanza, Bettini risponde: “Ho fatto tutto quello che potevo fare per evitare questo esito, che purtroppo dà un vantaggio alla destra. Rischiamo di dare – con il Lazio – anche la quarta carica monocratica dopo che abbiamo perso i presidenti delle camere, la presidenza del consiglio si rischia altamente di perdere”.