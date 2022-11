Fontana: Mattarella a Varese momento d’orgoglio per comunità tutta

Martedì 15 novembre 2022 - 14:25

Conferma che Università Insubria sta percorrendo strada giusta

Varese, 15 nov. (askanews) – “La presenza del Capo dello Stato rappresenta un momento di orgoglio per tutta la comunità varesina e per tutta la Lombardia. Una conferma che il nostro ateneo sta percorrendo la strada giusta. Infatti, l’Università dell’Insubria è in costante crescita, un punto di riferimento importante per la formazione accademica dei nostri giovani, in particolare per quelli delle province di Varese e Como, ma anche per studenti stranieri, in particolare del vicino Canton Ticino”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Varese per l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università dell’Insubria alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala (con delega a Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione) e gli assessori regionali Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima).