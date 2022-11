Lombardia, D’Amato (Pd): Letizia Moratti è un’ottima candidata

Lunedì 14 novembre 2022 - 16:55

L'ho conosciuta e ci siamo scambiati molte opinioni

Roma, 14 nov. (askanews) – “Se in Lombardia voterei per Letizia Moratti? L’ho conosciuta come assessore alla Sanità, ci siamo scambiati molte opinioni e la ritengo un’ottima candidata. A scegliere poi saranno i cittadini lombardi”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Alessio D’Amato (Pd), assessore alla Sanità della Giunta Zingaretti e candidato alla Regione Lazio, intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.