Lazio, Procaccini (FdI): se Meloni mi chiede di candidarmi ci sono

Lunedì 14 novembre 2022 - 12:27

Per la presidenza della Regione

Roma, 14 nov. (askanews) – “Ho fatto il sindaco per tanti anni e so quanto è complesso e bello prendersi carico di una comunità così direttamente. E’ chiaro che non mi sottrarrei se me lo chiedesse il Presidente Meloni. Però mi sto occupando di ambiente ed energia ed in particolare al parlamento europeo ed è chiaramente una cosa che mi assorbe tanto. Dopodiché…”. Questa la risposta di Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se gli piacerebbe essere candidato alla guida della Regione Lazio.