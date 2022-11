Lazio, Tajani: Rampelli? “Certamente è un nome molto credibile”

Domenica 13 novembre 2022 - 15:24

"Non c'è stata ancora trattativa. Troveremo la figura più idonea"

Roma, 13 nov. (askanews) – Il vicepresidente della Camera e esponente di Fratelli d’Italia, “Fabio Rampelli è certamente un nome credibile” per la candidatura che il centro destra dovrà scegliere la la Regione Lazio. “Non c’è stata ancora nessuna trattativa, vedremo, è un nome certamente credibile e dovremo trovare la figura più idonea”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a Mezz’ora in Più su Rai 3.“Rampelli è stato un protagonista della politica della mia Regione, della nostra Regione da tanti anni. Il centro destra sarà unito. Troveremo il candidato o la candidata più forte per vincere la competizione – ha detto l’esponente di Forza Italia -. Abbiamo trovato” una candidatura “per la Lombardia con Attilio Fontana, adesso dovremo trovare la figura più idonea” per il Lazio, ha concluso.