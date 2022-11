Veneto, Zaia: bene collaborazione Corte Conti con pareri preventivi

Venerdì 11 novembre 2022 - 13:00

"Strumento per governare meglio, servirebbe salto a livello nazionale"

Venezia, 11 nov. (askanews) – “Penso che dovremmo fare a livello nazionale un salto in più nella collaborazione che, per quanto ci riguarda in Veneto c’è già con la Corte di Conti, ma in generale con le istituzioni dello Stato rispetto a quelli che sono i pareri preventivi. Nella leale collaborazione tra istituzioni, dovremmo far tesoro dell’esperienza delle istituzioni e concretizzarla in atti e strumenti che aiutino a governare meglio”. Lo ha detto questa mattina il Presidente della Regione Luca Zaia intervenendo al seminario dal titolo “I controlli della Corte dei Conti ed i complessi equilibri nel sistema delle autonomie”, che si è tenuto a Palazzo Franchetti.“Intravvedo un ruolo della Corte dei Conti sul quale si potrebbe investire di più – ha sottolineato il Governatore -. Lo si fa già, in piccola parte, con il parere rispetto ad alcuni temi, ma sarebbe utile estendere questo strumento di collaborazione. Molto spesso davanti a decisioni non facili, che pregiudicano magari anche gli interventi, non abbiamo sufficienti mezzi. La nostra esperienza è positiva, come nel caso dei pareri sulla Pedemontana, che ci hanno permesso di affrontare gli ostacoli trovati nel percorso di realizzazione dell’opera con sicurezza, nell’interesse della comunità, con efficienza e risparmi rispetto alle previsioni. Avere avuto in quella fase pareri preventivi, solidi e concreti, è stato fondamentale. Avere a disposizioni maggiori strumenti di questo genere ci permetterebbe di amministrare meglio”.