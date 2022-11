Sanità, Fedriga: Pronto Soccorso è tema nazionale

Venerdì 11 novembre 2022 - 13:07

"Migrazione di personale verso altre urgenze"

Trieste, 11 nov. (askanews) – “Purtroppo il problema delle emergenze-urgenze è un problema nazionale. Noi stiamo vedendo una chiusura e una migrazione anche di personale da certe urgenze verso altre, addirittura fuori delle strutture pubbliche. È un problema che abbiamo sollevato più volte a livello nazionale perché sicuramente servirà un riconoscimento intanto economico verso chi svolge e lavora nelle emergenze-urgenze perchè ricopre un ruolo molto diverso anche rispetto agli stessi colleghi e agli operatori di quei reparti”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sulla situazione di difficoltà del Pronto Soccorso di Trieste.“Anche banalmente un medico che lavora in un altro settore ha la possibilità di fare attività intra moenia, non ha i turni estenuanti che molte volte avvengono e questo sicuramente è un tema che noi stiamo affrontando anche come Conferenza delle Regioni nei confronti con il Governo” ha aggiunto Fedriga. Per quanto riguarda la carenza invece di medici e di infermieri “anche questo è un tema di cui siamo molto a conoscenza, non a caso devo dire già che sono aumentate le specializzazioni necessarie per formare nuovi medici. Come ho detto più volte, i tempi di formazione non sono tempi immediati, quindi che avremo avuto delle grandi difficoltà è evidente e l’abbiamo detto con grande chiarezza. Oltretutto in un sistema estremamente stressato dalla pandemia che ha vissuto questi anni con grande difficoltà. E poi c’è sicuramente da affrontare il tema della medicina sul territorio per la quale non è stato raggiunto un accordo nazionale”.Fedriga ricorda che si era cercato di intervenire: “Il problema del Pronto soccorso è anche gravato da un problema di carattere sociale, più che di pronto soccorso stesso. E su questo ovviamente noi dobbiamo sgravare la parte sociale dal pronto soccorso, cosa che oggi non avviene perché ci sono persone che trovano risposte, anche se ovviamente sono risposte assolutamente improprie”.