Manichino Meloni, Zaia: la violenza è la morte della democrazia

Venerdì 11 novembre 2022 - 15:35

Solidarietà a Presidente Consiglio

Venezia, 11 nov. (askanews) – “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile e va condannato senza se e senza ma. Messaggi e gesti violenti, minacciosi e denigratori non devono trovare spazio in una dialettica politica costruttiva. Lo ripeto da sempre, che il dialogo e la libertà di opinione sono il sale della democrazia, ma certi limiti non vanno oltrepassati. La dialettica dovrebbe, infatti, contribuire a mantenere sana la vita politica, mentre messaggi e comportamenti intimidatori di questo tenore preoccupano, disorientano e accendono certi ricordi bui della storia della nostra Nazione”. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in riferimento ai fatti accaduti ieri sera a Bologna, durante una manifestazione di protesta dei collettivi, che hanno appeso un fantoccio a testa in giù con le sembianze del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.“Esprimo massima solidarietà e vicinanza al presidente Meloni e confido nel fatto che i responsabili vengano identificati e chiamati a rispondere di questa azione – conclude il Governatore del Veneto -. Nessuno ci vuole obbedienti e silenziosi, ma il rispetto, quello sì, non deve mai mancare soprattutto nei confronti delle Istituzioni. Non si portano avanti le battaglie urlando e minacciando le persone, ma avviando un confronto sano e costruttivo, perché la violenza è la morte della democrazia”.