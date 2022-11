Francia, Fedriga: no giudizi da chi li respinge ai confini

Venerdì 11 novembre 2022 - 12:46

"L'Italia ne accoglie 90 mila"

Trieste, 11 nov. (askanews) – “L’Italia accoglie 90 mila persone. Mi sembra si possa dire tutto ma non che non c’è umanità. Valuterei il fatto che questi giudizi arrivano da chi mette migliaia di agenti alla frontiera per respingere in Italia gli immigrati che vogliono andare in Francia”. Lo ha detto con i giornalisti a Trieste Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, mentre – ha aggiunto -“viene accusato l’unico paese che ha sempre accolto. Penso che l’umanità si realizzi anche rispettando le regole altrimenti non è umanità, ma anarchia”. La rottura con la Francia è “alquanto particolare”. Poi “quando si parla di ricollocamenti – e sono a poco più di 100 quelli presi dalla Francia – non mi sembra che l’arma di dire ‘non ricollochiamo più nessuno’ sia un’arma efficace nel condizionare il governo italiano”.