Venerdì 11 novembre 2022 - 16:46

Energia, De Luca: no a trivellazioni in golfi di Napoli e Salerno

Non per ragioni ideologiche, ma per calcolo costi e benefici







Napoli, 11 nov. (askanews) – “La Regione Campania non è disponibile ad accettare trivellazioni nel golfo di Napoli e di Salerno”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì facendo riferimento al decreto approvato dal Governo. “Non per ragioni ideologiche, ma perché in questo caso – ha sottolineato – bisogna fare sempre un calcolo di costi e benefici. Avendo il Governo attuale deciso che si possono fare trivellazioni non a 12 miglia dalla costa ma a 9 miglia, sarebbe inimmaginabile avere le trivelle davanti alla Costiera Amalfitana, a quella Sorrentina, alle isole di Capri, Ischia e ai Campi Flegrei che sono un’area dal punto di vista geologico estremamente delicata. Ne parleremo con grande chiarezza e fermezza: nessun ideologismo ma calcoli di costi e benefici. Non possiamo avere trivelle davanti ad aree che sono dal punto di vista ambientale le più belle del mondo e un grande attrattore turistico per il nostro Paese”, ha concluso il governatore.