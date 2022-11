Conte: volevamo fare alleanza nel Lazio, Pd ha scelto Calenda

Venerdì 11 novembre 2022 - 19:59

Roma, 11 nov. (askanews) – M5s era disponibile a costruire un’alleanza con il Pd nel Lazio ma i democratici hanno “preferito scegliere l’interprete già designato da Calenda”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando alla presentazione del libro di Goffredo Bettini ‘A sinistra Da capo’. Conte ricorda di avere detto al Pd che il candidato “lo decideremo insieme, ma sulla base di quello che risulterà sulla base di una valutazione comune il miglior interprete del programma. Invece si è preferito scegliere l’interprete già designato da Calenda. Benissimo! Benissimo!”.Ha aggiunto Conte: “Però non possiamo perdere l’anima. Per questo dico che non possiamo metterci con Renzi che chiede il referendum sul reddito di cittadinanza. Non possiamo metterci con Calenda che invoca la militarizzazione per i rigassificatori. Non è la nostra storia ”.