Attività di governo del 10 novembre 2022

Roma, 11 nov. (askanews) –Via libera al Decreto aiuti quater, Italia riapre a trivellazioniIl Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 10 novembre 2022, alle ore 19.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 21.50.Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.Sulla base dell’autorizzazione parlamentare già ricevuta, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia. Di seguito le principali misure introdotte.– Benefit aziendali esentasseSi innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a 3mila euro.Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:• 40 per cento per le imprese energivore e gasivore;• 30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva.Confermata inoltre la riduzione dell’Iva al 5 per cento per l’acquisto di gas naturale per autotrazione (metano).– Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollettePer fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.– Misure per l’incremento della produzione di gas naturaleAl fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici).Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.– Misure urgenti in materia di mezzi di pagamentoSi stanziano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.– Tetto al contanteDal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.– SuperbonusSi anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare).Il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.– Esenzioni in materia di impostePer il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.– Rinnovo del contratto degli insegnantiSi stanziano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.– Esenzione imposta di bollo emergenzeSi introduce una disposizione che prevede, a regime, l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.Musumeci ministro Protezione Civile e del Mare, Fitto del Sud e della CoesioneIl Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito il Consiglio dei ministri in merito alla rimodulazione degli incarichi di alcuni Ministri senza portafoglio, determinata al fine di renderli più funzionali all’esercizio delle rispettive deleghe. Al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati è stato quindi conferito l’incarico per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; al Ministro Nello Musumeci l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare; al Ministro Raffaele Fitto l’incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Inoltre, il Consiglio dei ministri, vista la delega attribuita al Sottosegretario di Stato dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, ha deliberato l’attribuzione allo stesso del titolo di Vice Ministro.– CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITAREIl Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.Il testo ha l’obiettivo di attuare il superamento del sistema della “concertazione” con la rappresentanza militare, che la legge ha già sostituito con quello della “contrattazione” con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A questo scopo, si istituiscono le aree negoziali per il personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento militare e delle forze armate e si introducono istituti e procedure di contrattazione secondo modelli analoghi a quelli in vigore per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti. Inoltre, il testo prevede disposizioni riguardanti la composizione delle delegazioni preposte alla stipula degli accordi sindacali e l’inserimento di aspettative, distacchi e permessi sindacali tra le materie oggetto di contrattazione, stabilendo che nelle materie non oggetto di contrattazione resti comunque ferma l’autonomia decisionale delle amministrazioni.– CONFERENZE DI SERVIZI – DISSENSO DA PARTE DI AMMINISTRAZIONIIl Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente, ratione temporis, alla data della presentazione delle istanze, ha deliberato: il superamento della mancata intesa della Regione Puglia ai fini dell’autorizzazione relativa alla realizzazione di un deposito costiero di GPL e delle opere connesse, nell’area industriale di Manfredonia (FG) in località Spiriticchio, proposto da Energas S.p.a.; il superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale del progetto di ampliamento della discarica “Tre Monti”, con recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto, nel Comune di Imola (BO), proposto da CON.AMI e HERAmbiente. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato il rigetto dell’opposizione del Sindaco del Comune di Toirano avverso il provvedimento autorizzatorio unico regionale del 24 novembre 2021 della Regione Liguria, concernente il progetto di variante al piano di coltivazione della cava di calcare denominata “Torri” sita nel Comune di Toirano (SV), proposto da Cave Marchisio S.r.l.– INTERVENTI IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALEIl Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione d’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia avverso taluni articoli della legge n. 106 del 2022, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.