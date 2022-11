Zaia: serve legge contro aggressioni ai sanitari

Giovedì 10 novembre 2022 - 19:13

In Veneto un nuovo gravissimo caso

Venezia, 10 nov. (askanews) – E’ un fatto gravissimo quello successo oggi ad un nostro professionista della sanità veneta. Sono in apprensione per quanto è accaduto. – ha dichiarato il presidente veneto Luca Zaia -, Aggressioni come quella di oggi stanno diventando dei fatti quasi di routine quotidiana. E’ giunto il momento di ottenere leggi ad hoc affinché i nostri medici siano ampiamente tutelati e perché ci siano pene più severe”.