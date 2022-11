Ue, Mattarella:Europa sempre più comunità anche di diritti umani

Giovedì 10 novembre 2022 - 16:14

E di valori. Non solo rapporti economici

L’Aia, 10 nov. (askanews) – “Avvertiamo la responsabilità di essere paesi fondatori della Ue cioè di renderla sempre più una casa comune, una comunità di valori, di diritti, di diritti umani non solo di rapporti economici”. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro a L’Aia con il Primo Ministro olandese Mark Rutte in occasione della visita di Stato in Olanda.