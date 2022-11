Lazio, Zingaretti: non credo che Conte voglia erodere consenso Pd

Giovedì 10 novembre 2022 - 08:45

"Sbaglia a rompere unità ma io ho vinto senza i 5 Stelle"

Roma, 10 nov. (askanews) – Giuseppe Conte sta cercando di erodere il consenso al Pd? “No io non credo. C’è una legittima voglia di mettere in campo una politica, ma a me dispiace che a pagare il prezzo siano i cittadini del Lazio”. Il governatore del Lazio e deputato del Pd Nicola Zingaretti spiega al Tgr Lazio che “i cittadini del Lazio in maggioranza, il 49,5%, il 25 settembre hanno votato per i partiti che sostengono l’attuale governo regionale e per il centrodestra hanno votato il 45%, dunque 45% loro e 49,5% noi, quindi se siamo uniti vinciamo”.“Rompere questa unità è un grave errore”, ha sottolineato Zingaretti ricordando – come ha fatto anche ieri – che lui stesso ha vinto nel 2018 senza i 5 Stelle. “Assolutamente sì” ha detto, “io 5 anni fa ho vinto senza i 5 stelle”.