Lazio, Zingaretti: D’Amato candidato? Non dipende da me

Giovedì 10 novembre 2022 - 08:51

'Dico al centrosinistra: fate le scelte che volete ma siate uniti'

Roma, 10 nov. (askanews) – Puntare tutto su Alessio D’Amato? “Non dipende da me in alcun modo. Siamo in una democrazia, non in una monarchia dove chi c’era prima decide chi viene dopo… io faccio un appello da sempre: contenuti e unità, e oggi vi dico ‘fate le scelte che volete ma siate uniti'”. Così il presidente della regione Lazio e deputato del Pd Nicola Zingaretti al Tgr Lazio, ribadendo che poi non bisogna protestare “quando si elegge il presidente del Senato La Russa o Giorgia Meloni. Si può criticare, ma hanno vinto le elezioni”.“Oggi – ha concluso Zingaretti – non si può dire che ci sono loro e poi dividerci e favorirli”.