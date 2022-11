Lazio, Bonelli: Calenda non litighi con sé stesso

Giovedì 10 novembre 2022 - 19:37

"Azione in regione ha votato piano che non prevede inceneritori"

Roma, 10 nov. (askanews) – “La linea politica sulla Regione Lazio non la da certo Calenda, e poi ricordo che il gruppo di Azione nel consiglio regionale del Lazio ha votato a favore del piano rifiuti che non prevede inceneritori. Calenda smetta di litigare con se stesso: non è candidato alla regione Lazio”. Lo dichiara il deputato e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.