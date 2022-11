De Luca: spero Governo non faccia altre figure da cioccolatai

Giovedì 10 novembre 2022 - 14:38

Come sugli sbarchi. E' in ravvedimento operoso, programma redenzione

Napoli, 10 nov. (askanews) – “Il Governo si è appena insediato anche se vedo che è in pieno ravvedimento operoso. E’ un programma di redenzione nel quale sono impegnati questi qua. Mi auguro che non facciano fare all’Italia altre figure di cioccolatai come quella che abbiamo fatto per gli sbarchi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’assemblea regionale di Anci Campania a San Leucio, Caserta.“Ho visto il mio amico Giorgetti che è andato a Bruxelles. Io ero fermo ancora alla discussione sul Mes quando i Fratelli d’Italia e i fratelli della Lega spergiuravano che non avrebbero mai aderito al Mes. Ho letto, però, che – ha raccontato De Luca – l’attuale ministro dell’Economia è pienamente disponibile. Uh Gesù”.In merito agli sbarchi ha poi concluso: “Mi auguro che non facciano fare all’Italia altre figure di cioccolatai. Abbiamo retto una settimana poi sono sbarcati tutti quanti e se continua così avremo pure qualche incidente diplomatico con la Francia. Una cosa è la propaganda della Lega un’altra cosa è la disponibilità tra Stati. Non può essere trasformata in propaganda politica”.