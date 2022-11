Covid, De Luca: reintegro medici? Truffa politica e mediatica

Giovedì 10 novembre 2022 - 14:28

Meloni guidava cortei No vax, era facile fare demagogia

Napoli, 10 nov. (askanews) – “Il nuovo Governo si è già immortalato portando i medici non vaccinati nei reparti, con una grande operazione di truffa politica e mediatica”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo all’assemblea regionale di Anci Campania a San Leucio, Caserta.“La cosa è stata presentata come 4mila medici che arrivano per rimpinguare il personale, ma – ha aggiunto – i 4mila sono 2mila perché gli altri se ne sono andati in pensione in questi due anni, e i 2mila residui non sono tutti medici, sono medici, dentisti, psichiatri, infermieri, oss. Alla fine i medici sono una percentuale limitatissima. Serve solo a mantenere un focolaio di infezione nei reparti, in maniera tale che noi andiamo avanti. Una cosa demenziale”. “In questo – ha aggiunto De Luca – anche il presidente ‘patriota’ si è immortalato, perché ricordo che mentre noi facevamo la guerra per le campagne di vaccinazione c’era l’attuale presidente del Consiglio che guidava il corteo dei No vax a via del Corso con la bandiera italiana di 20 metri. Allora era difficile dire a un commerciante che devi avere una gestione rigorosa, che devi chiudere alle 11 di sera, devi avere le mascherine nelle cucine. Come era facile fare demagogia, come era difficile decidere la zona rossa perché in un comune di 13mila abitanti avevamo 500 casi di Covid”.