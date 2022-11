Corte Conti Lazio, Zingaretti: regione più solida, credibile, forte

Giovedì 10 novembre 2022 - 12:01

Ora la sfida è il Pnrr

Roma, 10 nov. (askanews) – “La nostra è una Regione più solida, più credibile, più forte. Che potrà affrontare con successo le sfide di questa complicata fase storica e un progetto di trasformazione per produrre benessere diffuso e garantire in ogni luogo del nostro territori i principi di giustizia, sviluppo, lavoro, garanzia dei diritti indicati dalla nostra Costituzione”. Così il presidente della regione Lazio e deputato del Pd, Nicola Zingaretti, nel giorno dell’udienza sul giudizio di parifica sul Rendiconto Generale della Regione Lazio, dinanzi alla Corte dei Conti sezione per il Lazio.“Lo possiamo fare, e abbiamo risorse mai viste prima per riuscire in questa grande impresa collettiva: parliamo di quasi 18 miliardi di euro tra risorse del Pnrr, fondi europei e nazionali che ricadranno sul territorio del Lazio e che cambieranno, se saremo all’altezza del compito, il volto della nostra Regione. Ebbene, se questa prospettiva di sviluppo oggi esiste ed è credibile – ha tenuto a sottolineare – è anche grazie a una leale collaborazione, alla coesione e al rispetto reciproco tra le istituzioni che abbiamo costruito nel corso di questi 10 anni. E, in particolare, grazie al rapporto proficuo che in questi anni ha caratterizzato la relazione della Regione Lazio con la Corte dei Conti”.