Corte Conti Lazio, Zingaretti: non siamo più Regione fanalino di coda

Giovedì 10 novembre 2022 - 11:58

La nostra sanità non è più commissariata

Roma, 10 nov. (askanews) – “Non abbiamo più una sanità commissariata, ma bilanci sotto controllo e progressivo aumento della qualità delle cure: nell’ultimo rilevamento, poche settimane fa, la Regione Lazio ha raggiunto 225,5 punti, superando di 40,5 punti il livello minimo previsto in tutte e tre la Aree (Prevenzione, Territoriale, Ospedaliera)”. Così il presidente della regione Lazio e deputato del Pd, Nicola Zingaretti, nel giorno dell’udienza sul giudizio di parifica sul Rendiconto Generale della Regione Lazio, dinanzi alla Corte dei Conti sezione per il Lazio.“È anche in virtù di questo percorso di risanamento e miglioramento della sanità regionale che abbiamo potuto affrontare con efficacia la difficilissima sfida del Covid” ha tenuto a sottolineare. “Non siamo più tra le ultime regioni nell’utilizzo dei fondi europei. Anche sui progetti finanziati con le nuove risorse del Pnrr, siamo tra le amministrazioni più veloci: proprio ieri abbiamo concluso l’aggiudicazione dell’ultima gara relativo alla Missione 6 del Pnrr, per l’acquisto di tecnologie per la sanità. Siamo stati la prima Amministrazione del nostro Paese a completare il percorso di approvvigionamento autonomo su questa fondamentale missione per curare le persone con le migliori tecnologie oggi disponibili” ha aggiunto.