Corte Conti Lazio, Zingaretti: la Regione dei debiti non c’è più

Giovedì 10 novembre 2022 - 11:54

Si chiude il percorso del dissesto

Roma, 10 nov. (askanews) – “Quello di oggi è l’ultimo tratto di un lungo cammino. La mia partecipazione a questa seduta rappresenta infatti il mio ultimo impegno istituzionale come Presidente della Regione Lazio. Tra poche ore rassegnerò le dimissioni da Presidente: si chiude dunque un percorso iniziato quasi 10 anni fa”. Parole del presidente della regione Lazio, ora deputato del Pd, Nicola Zingaretti, che nel giorno dell’udienza sul giudizio di parifica sul Rendiconto Generale della Regione Lazio, dinanzi alla Corte dei Conti sezione per il Lazio, ripercorre i dieci anni di governo della Regione.“Erano gli anni in cui proprio la Corte dei Conti ci indicava con la massima preoccupazione la situazione di dissesto finanziario in cui versava la Regione Lazio: un’amministrazione sull’orlo del default, avvitata, come scriveva nel 2012 proprio la Corte dei Conti, in una crisi di “insolvenza finanziaria da un decennio”. Nel 2012 il debito commerciale della Regione Lazio era 13,4 miliardi di euro. Ecco – rivendica – quella stagione di debiti e dissesto finanziario e amministrativo è oggi alle nostre spalle”.Zingaretti ha poi fatto riferimento ad “alcuni risultati ottenuti dalla nostra comunità nel corso delle ultime due legislature. Non occorrono più 1.000 giorni per pagare le imprese, ma le fatture sono pagate in media prima della scadenza. Oggi – come certifica la Corte dei Conti – siamo tra le Regioni più veloci nei pagamenti. Non abbiamo più 700 milioni di disavanzo sanitario come nel 2013, ma bilanci in attivo” ha ricordato. E poi la razionalizzazione delle società regionali. “Dal 2013, tra società regionali, enti, consorzi bonifica, consorzi industriali e IPAB, abbiamo eliminato 71 realtà. Non abbiamo più oltre 20 partecipazioni dirette, ma solo 4 società in house e 2 società controllate, tutte risanate. Solo dal riordino delle società operanti nel settore dello Sviluppo Economico abbiamo avuto una riduzione da 43 posizioni tra consiglieri e sindaci a soli 6 posti, con risparmi annui a regime derivanti anche dalle altre attività di riordino di circa 10 milioni di euro annui”.Altro aspetto sul quale Zingaretti ha focalizzato l’attenzione la “dismissione dei fitti passivi” e la razionalizzazione della “spesa per le locazioni delle nostre sedi istituzionali. Ciò ha consentito un risparmio nel 2021 rispetto al 2015 di circa 10,3 milioni di euro, che arriveranno a 12,5 milioni nel 2023”. Nel pensiero del governatore uscente “l’operazione di ristrutturazione del debito pregresso consente un risparmio, a regime, di oltre 200mln l’anno attraverso la rinegoziazione dei mutui a tassi più vantaggiosi” ha detto, “abbiamo eliminato totalmente il portafoglio dei derivati”.