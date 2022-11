Corte Conti Lazio, Zingaretti: Collegato al bilancio guarda al futuro

Giovedì 10 novembre 2022 - 12:04

E' un passaggio importante

Roma, 10 nov. (askanews) – “Nella nottata tra martedì e mercoledì è stato approvato in Consiglio regionale un importante provvedimento legislativo (il cosiddetto “collegato”) in cui sono state introdotte, assieme a tante azioni utili alle persone, ai territori, al tessuto delle imprese del Lazio, norme che recepiscono alcuni importanti rilevi formulati dalla Sezione e dalla Procura”. Parole del presidente della regione Lazio e deputato del Pd, Nicola Zingaretti, nel giorno dell’udienza sul giudizio di parifica sul Rendiconto Generale della Regione Lazio, dinanzi alla Corte dei Conti sezione per il Lazio, spiegando che si tratta di “un importante passaggio, che di fatto rappresenta l’atto conclusivo dell’XI legislatura, abbiamo una dimostrazione dell’efficacia delle funzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti delle autonomie territoriali e, in particolare, delle assemblee elettive. La natura «ausiliaria» e «collaborativa» funge infatti da fondamentale stimolo all’autocorrezione dell’ente controllato. Anche in questa occasione, la Regione ha fatto tesoro delle indicazioni fornite dalla Sezione e dalla Procura”. Zingaretti è entrato nel dettaglio. “In primo luogo, si è voluto introdurre un autonomo limite all’indebitamento, prevedendo che il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti sia autorizzato, in riferimento a ciascun esercizio del bilancio di previsione, in misura non superiore al totale delle passività preesistenti relative alla quota capitale. Altra importante modifica è il riaccentramento in capo alla Regione, nelle more della costituzione di Azienda Lazio.0, della funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale. Funzione oggi esercitata da Laziocrea che, sebbene abbia prodotto importantissimi risultati in termini di riduzione della tempistica dei pagamenti, ha posto delle criticità di natura contabile rilevate nel corso del giudizio di parifica”.