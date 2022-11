Zaia vede Abodi: proficuo incontro, per sport sfide importanti

Mercoledì 9 novembre 2022 - 18:19

"Ministro è persona preparata e concreta"

Venezia, 9 nov. (askanews) – “E’ stato un incontro molto proficuo per il nostro sport, nel cui ambito stiamo per affrontare una serie di sfide importanti nei prossimi anni, nei quali l’Italia, ma anche il Veneto, saranno al centro del calendario internazionale dei grandi eventi”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine dell’incontro, a Roma, con il ministro dello Sport Andrea Abodi.“Con grande piacere – ha aggiunto Zaia – ho trovato un Ministro molto preparato ed estremamente addentro a tutte le varie tematiche affrontate. Si tratta di una persona concreta – ha concluso – che si trova in linea con le importanti progettualità che sta affrontando la nostra regione”.