Roma, Pd: Capitale più forte con competenze trasferite da Regione

Mercoledì 9 novembre 2022 - 18:48

"Grazie Valeriani e Zingaretti"

Roma, 9 nov. (askanews) – La Regione Lazio, sul fotofinish della presidenza Zingaretti, ha approvato, con il Collegato al Bilancio, il trasferimento di funzioni urbanistiche a Roma Capitale da parte della Regione: “ora finalmente maggiore autonomia nel governo del territorio con tempi più brevi e procedure più snelle per dare risposte a cittadini, operatori del settore e realtà imprenditoriali e produttive”, è il commento di Yuri Trombetti, consigliere Pd e presidente della Commissione Politiche abitative di Roma Capitale. “Grazie all’assessore Valeriani per questo importante risultato: ha saputo mantenere un grande impegno verso la città di Roma. Dalla rigenerazione urbana ai parcheggi, dalla Vas alle varianti e agli strumenti attuativi, l’Amministrazione comunale potrà agire evitando il pronunciamento anche della Regione”.“Avremo procedure più veloci e semplici per l’approvazione di opere per la rigenerazione urbana e per la realizzazione di interventi di riqualificazione sul territorio. – spiega la capogruppo del Pd Valeria Baglio -. Ringraziamo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e tutta la Giunta regionale che in questi anni hanno dimostrato capacità di buon governo, dagli investimenti pubblici sulla formazione, sull’imprenditorialità a quelli per l’edilizia popolare, nel campo del lavoro, del diritto allo studio, della sanità, diventando un modello nella gestione della pandemia”. “E’ stata una stagione riformatrice che lascia una Regione Lazio più forte e da oggi anche una Capitale più forte e autonoma. E’ questa un’eredità di valore da non disperdere”, conclude Baglio.