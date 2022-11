Province da Pichetto Fratin, tavolo per fare ordine in tema ambiente

Mercoledì 9 novembre 2022 - 17:15

Presidente de Pascale ha incontrato il ministro

Roma, 9 nov. (askanews) – Aprire un tavolo di lavoro per verificare come mettere ordine nelle funzioni fondamentali relative all’ambiente delle Province, per costruire un percorsi condiviso in vista della revisione delle legge aulle Province del 2015. È la proposta presentata dal presidente dell’Upi, Michele de Pascale, al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che l’ha accolta con favore.“Un incontro molto positivo in cui abbiamo fatto il punto con il ministro sul ruolo delle Province in questa fase cosi complessa in cui occorre massima collaborazione tra istituzioni per affrontare la crisi energetica e costruire uno sviluppo solido e sostenibile”, commenta il presidente de Pascale.Il tavolo tecnico politico sarà la sede in cui elaborare una proposta condivisa rispetto alle competenze delle Province in materia ambientale, così che possa essere accolta nella complessiva opera di riordino che ci si appresta ad avviare con il ministro degli Affari regionali e delle autonomie locali.