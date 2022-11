Lombardia, Cottarelli ringrazia sostenitori sua mancata candidatura

Mercoledì 9 novembre 2022 - 19:10

"Non si sono realizzate condizioni, campo ampio con terzo polo"

Milano, 9 nov. (askanews) – “Le condizioni per una mia candidatura alle regionali lombarde”, cioè “un campo ampio che includesse anche il terzo polo”, non si sono realizzate “avendo il terzo polo proposto Moratti. Grazie a chi ha sostenuto la mia candidatura” compreso “qualcuno nel terzo polo”. Con queste parole l’economista e senatore del Pd Carlo Cottarelli ha ringraziato su Twitter chi ha sostenuto la sua mancata corsa per la presidenza della Regione Lombardia.