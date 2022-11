Lazio, Zingaretti: su alleanze ognuno si prenda sue responsabilità

Mercoledì 9 novembre 2022 - 12:30

Errare è umano, perseverare è diabolico

Roma, 9 nov. (askanews) – Ognuno si prenda le sue responsabilità, errare è umano ma perseverare è diabolico. Il presidente della regione Lazio e deputato del Pd, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del Rapporto di fine mandato, così ha ammonito i partiti del cosiddetto modello Lazio. “Abbiamo governato insieme da due anni – ha ricordato – per realizzare un programma con le forze di Azione, di Italia Viva, della sinistra, delle forze civiche, del Pd, del M5s. Quindi, c’è una grande unità e solidarietà che ha portato fino a questa notte ad essere utile alla nostra comunità. Quello che sta avvenendo ho l’impressione che non c’entri nulla con i programmi, i contenuti, le scelte. Noi siamo andati avanti in un grande clima di cooperazione e per questo a me dispiace molto ciò che sta avvenendo, ma da domani alle ore 14 io chiudo questa stagione e poi tutti si assumeranno le proprie responsabilità”, ha detto.