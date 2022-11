Lazio, Zingaretti: Conte rompe l’alleanza, senza motivo

Mercoledì 9 novembre 2022 - 11:27

Regione mai ha autorizzato o autorizzerà alcun inceneritore

Roma, 9 nov. (askanews) – “Su Conte cosa dire… Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri. Io penso che in questo modo Giuseppe Conte rompa l’alleanza di centrosinistra che governa il Lazio, senza motivo, perché la Regione non ha mai autorizzato e mai autorizzerà nessun inceneritore. Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe Conte. Non serve che ce lo ricordi”. Così il presidente della regione Lazio e deputato del Pd Nicola Zingaretti, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione del rapporto di fine mandato.