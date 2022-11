Lazio, Silvestri (M5S): Zingaretti dimentica l’inceneritore

Mercoledì 9 novembre 2022 - 16:35

"Difeso da Gualtieri e dai vertici del Pd"

Roma, 9 nov. (askanews) – “L’imbarazzo del Pd in queste ore è evidente, ma le parole di Zingaretti stravolgono la verità dei fatti quando accusa il M5S di aver rotto l’alleanza. Quella che lui chiama ‘alleanza’ in realtà è un accordo raggiunto su programma di governo condiviso, non un totem granitico per cui vale la pena cestinare i propri principi e valori”. Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera.“Il Pd vuole correre con noi? Bene. Basta che ci dica – afferma l’esponente stellato – se condivide i punti fermi anticipati ieri da Giuseppe Conte in conferenza stampa. La Politica per noi parte dai progetti e la questione ambientale non è un orpello. Il problema semmai è la confusione e le divergenze che animano il dibattito interno al Pd. Ha ragione Nicola Zingaretti quando dice che la Regione Lazio non ha mai aperto inceneritori. Ma Zingaretti sa bene e non può omettere che a volere fortemente l’inceneritore, rinnegando il Piano della stessa Regione Lazio, è il suo partito. È stato il Pd, infatti, a inserire nel decreto che stanziava aiuti a famiglie e imprese in difficoltà, una norma che dà al sindaco di Roma poteri straordinari per costruire un inceneritore a Roma. E sa anche che Gualtieri ha confermato di volerlo realizzare”.“Se il Pd romano ha scelto di riportare indietro le lancette della storia realizzando un mega-inceneritore, i vertici del partito sappiano – prosegue Silvestri – che noi non rinneghiamo la transizione ecologica per accontentare una delle loro correnti in conflitto. Facciano chiarezza: capiscano se la ricetta per l’ambiente in cui credono è quella che hanno firmato all’articolo 9 del programma di governo del Conte II oppure quella contenuta nella norma che vuole far diventare Roma la discarica di Italia. Altre forze politiche e civiche stanno già sposando la nostra linea. Abbiamo preso impegni chiari con i cittadini, non vogliamo tradirli per mere logiche di palazzo”, conclude.