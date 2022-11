Gemmato: incredibili critiche a Schillaci che è medico e ex rettore

Mercoledì 9 novembre 2022 - 14:15

Sottosegretario alla Salute contro Crisanti: politica fuori da Sanità

Milano, 9 nov. (askanews) – “Porto anche i saluti del ministro Orazio Schillaci, che immagino sia accolto con entusiasmo dalla comunità scientifica, non fosse altro perché è uno di voi, un professore ordinario già rettore di un’università pubblica italiana. Mi fa sorridere chi ha detto che il ministro ‘non capisce nulla di sanità pubblica’”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, nel corso della sua prima uscita pubblica facendo riferimento alle frasi pronunciate nei giorni scorsi durante un’intervista televisiva dal medico e senatore Pd, Andrea Crisanti.Parlando alla XVII Edizione del Rapporto Meridiano Sanità di The European House – Ambrosetti in corso a Roma, Gemmato ha aggiunto “credo che un ministro, anche laureato in Scienze Politiche come Speranza, possa ben interpretare il ruolo perché il ministro fa sintesi tra opinioni contrapposte”. “Ma arrivare a criticare chi è medico, ordinario e rettore di Università mi sembra incredibile ma è anche la fotografia dei tempi che viviamo e mi fa un po’ sorridere ma ritengo soprattutto che in tema di Sanità si debba letteralemnte abbandonare le posizioni politiche o peggio ancora partitiche e bisogna pensare al bene della società”.