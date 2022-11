Roma, Gualtieri: al lavoro su Piano per Diritto all’Abitare

Martedì 8 novembre 2022 - 19:53

"220 milioni per acquisto nuove case popolari"

Roma, 8 nov. (askanews) – “Abbiamo varato il più importante programma di acquisto di nuove case popolari degli ultimi anni, stanziando ben 220 milioni, e abbiamo quintuplicato i fondi per la manutenzione ordinaria. La casa è strettamente legata al concetto di cura. Garantirla a tutti significa rendere le persone meno fragili, più sicure, più libere di costruirsi una vita degna. In questo spirito abbiamo anche sbloccato decine di milioni di euro destinati al contributo all’affitto e siamo al lavoro per un grande Piano per il Diritto all’Abitare e per un Patto per la Casa che imprimerà una svolta alle politiche abitative a Roma, all’insegna dell’orizzontalità, dell’inclusione, della trasparenza e della legalità”. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il suo primo Rapporto alla città.