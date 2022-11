Meloni: gli italiani hanno scelto alle urne (ma i medici fanno sbarcare tutti dalla Geo Barents)

Martedì 8 novembre 2022 - 21:23

Ocean Viking invece diretta in Francia

Roma, 8 nov. (askanews) – “I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo Governo non tradirà la parola data”: così in un post sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tiene la linea sui migranti, spiegando che “in tema di sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale, gli italiani si sono espressi alle urne, scegliendo il nostro programma e la nostra visione”.“Negli ultimi anni – aggiunge – abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi: hotspot al collasso, sbarchi aumentati, forze dell’ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale. Il nostro obiettivo è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona”.“Per questo vogliamo mettere un freno all’immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani”, sottolinea.Intanto però, dopo una valutazione delle autorità sanitarie, tutti i 213 migranti a bordo della Geo Barents sono stati autorizzati a sbarcare, perchè sono stati ritenuti tutti fragili. Lo annuncia su Twitter Medici senza frontiere. La situazione a bordo della nave di Msf ormeggiata al porto di Catania era infatti sempre più critica. Oggi un nuovo controllo delle condizioni psico fisiche dei migranti ad opera dei medici dell’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) e dai medici dell’Asp etnea aveva rilevato un livello di rischio psicologico elevato. La commissione ha in programma anche un controllo sull’altra nave Humanity 1.Al porto di Reggio Calabria oggi sono sbarcati oggi tutti gli 89 migranti arrivati con la nave Rise Above della ong tedesca Mission Lifeline.L’imbarcazione da alcuni giorni era al largo delle coste della Sicilia in attesa di aver assegnato un porto di attracco. Ieri sera le autorità italiane hanno indicato al comandante della Rise Above di dirigersi al porto di Reggio Calabria.Invece, la Ocean Viking è stata “costretta a chiedere un porto sicuro alla Francia”. “Di fronte al silenzio dell’Italia e a causa dell’eccezionalità della situazione, la Ocean Viking è costretta a richiedere un porto sicuro alla Francia. Questa soluzione estrema è il risultato di un fallimento gravissimo e drammatico di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati associati, che non sono stati in grado di indicare un Porto sicuro alla nostra nave. Chiediamo che il Centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso in mare francese trovi una soluzione immediata per i naufraghi a bordo della Ocean Viking”. Così SOS Mediterranee che prevede che la Ocean Viking arrivi nelle acque internazionali adiacenti alla Corsica il 10 novembre.Bac/Gtu