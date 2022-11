Lazio, Zingaretti domani lascia, attesa per decisione di Conte

Martedì 8 novembre 2022 - 13:45

Il modello Lazio è finito?

Roma, 8 nov. (askanews) – Uno scatto fotografico atteso da molti cronisti. Stamattina un evento all’Irccs San Raffaele, a Roma, avrebbe dovuto avere tra i protagonisti il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e il suo assessore alla Sanità Alessio D’Amato, possibile candidato alla successione dell’attuale governatore. Ma i due non si sono incontrati, ufficialmente perchè D’Amato è rimasto intrappolato nel traffico. E così, niente fotografia tra i due protagonisti dello scenario politico.Intanto, domani Zingaretti saluterà la sua lunga avventura in Regione con un incontro per fare il bilancio sui suoi anni di governo; mentre D’Amato giovedì pomeriggio al teatro Brancaccio lancia un appuntamento, “Si può fare 2023”, un momento di riflessione spiegano i suoi. Tutto sta capire quale sarà la possibile coalizione a sinistra e come il Pd di Enrico Letta riuscirà a sbrogliare la matassa, ma il filo di lana è saldo nelle mani di Giuseppe Conte e del suo M5S. Starà a lui nel pomeriggio di oggi rivelare le intenzioni per la Regione: il “modello Lazio” è una esperienza finita o si rinnoverà nel 2023?