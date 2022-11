Lazio, Conte: problema non è campo largo o stretto, ma proposta forte

Martedì 8 novembre 2022 - 17:20

Serve programma radicalmente innovativo e progressista

Milano, 8 nov. (askanews) – “Sembra che il problema dei cittadini del Lazio sia campo largo o campo stretto. Io credo che il problema sia il campo di battaglia che affrontano tutti i giorni, quando si ritrovano al pronto soccorso, se si trovano quotidianamente ammassati come sardine sui nostri treni e metropolitane, se si trovano in aree sotto scacco dell’inquinamento. Serve un programma radicalmente progressista, autenticamente innovativo, in grado di cambiare volto a questa regione”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Roma.“Quello che il M5s vuol mettere sul tavolo è una proposta politica forte, ambiziosa, senza ambiguità in particolare su temi fondamentali come sanità, salute, lavoro e ambiente”, ha aggiunto.