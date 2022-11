Lazio, Conte: no a inceneritori punto cardine imprescindibile

Martedì 8 novembre 2022 - 17:02

"Programma con chi vorrà esserci"

Milano, 8 nov. (askanews) – Il programma che verrà costruito assieme a “chi vorrà esserci” nel Lazio dovrà “sicuramente comtemplare alcuni punti cardine imprescindibili”, tra cui in materia ambientale e di riciclo rifiuti una linea che “non potrà mai basarsi sul progetto per la costruzione di nuovi inceneritori”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in una conferenza stampa nella sede della sua formazione politica a Roma.