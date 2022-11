Lazio, Conte: futuro è senza inceneritori, seguire esempio Colleferro

Martedì 8 novembre 2022 - 17:40

Riconvertire subito centrale Enel di Civitavecchia

Milano, 8 nov. (askanews) – “Dire no agli inceneritori è dire sì al futuro: non possiamo trascurare il fatto che tutto il tessuto produttivo nazionale e internazionale richiede sempre più materie prime che sono sempre più costose e sempre più scarse. E’ una follia, dal punto di vista di sistema, incenerire le materie prime: le dobbiamo recuperare e riutilizzare”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che in una conferenza stampa a Roma ha aggiunto: “Vogliamo realizzare ad esempio un progetto che concretamente si sta facendo a Colleferro, dove è stata abbandonata l’idea dell’inceneritore per quelle tecnologie nuove, alternative, meno inquinanti, ecocompatibili”.“Non abbiamo cambiato idea rispetto a quello che è stato il programma del Conte 2, di governo nazionale – ha proseguito l’ex premier – Al punto nove del programma c’era scritto ben chiaro che non avremmo più accettato la logica di nuovi inceneritori. Peraltro – ha osservato – siamo in buona compagnia. E’ tutta l’Europa che ci sta avvisando che la costruzione di nuovi inceneritori sarà sempre più insostenibile sul piano finanziario, perché le emissioni di Co2 rientrerà nel piano di emissioni Ets, questo significa che si inquina e si dovrà pagare”.“Un altro punto cardine – ha aggiunto Conte – sarà la centrale Enel di Civitavecchia. Dovremo riconvertirla. Quindi chi lavorerà con noi al Piano regionale dovrà lavorare per un’opera di riconversione verso le rinnovabili, verso l’idrogeno, in termini di filiera produttiva. E bisogna farlo in fretta, perché ci sono da salvaguardare oltre mille posti se consideriamo l’indotto”.