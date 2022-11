Lazio, Astorre (Pd): campo largo, parole Conte confermano

Martedì 8 novembre 2022 - 19:09

Non previsti nuovi termovalizzatori tranne che a Roma

Roma, 8 nov. (askanews) – “Ho ascoltato con interesse la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Sono mesi che stiamo lavorando e ci stiamo impegnando per la conferma del campo largo che nel Lazio c’è e funziona da anni, sempre lontano da temi e vicende divisive nazionali e locali. Tutti i punti affrontati oggi pomeriggio da Giuseppe Conte fanno già parte del programma che l’attuale maggioranza che guida la Regione sta portando avanti”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd del Lazio Bruno Astorre.“Nel Lazio, infatti, non saranno previsti nuovi termovalorizzatori (ad esclusione della Capitale a cui la legge nazionale ha conferito poteri speciali e commissariali al Sindaco per chiudere il ciclo dei rifiuti), e non lo diciamo da oggi, ma lo abbiamo già espresso molto chiaramente nel piano dei rifiuti approvato qualche anno fa, come giustamente ricordato dallo stesso Conte. Lo ripeto da giorni, settimane, mesi: se la questione resta sui temi regionali sono molti i punti che ci uniscono. Se queste affermazioni, invece, non dovessero riguardare le competenze del governo della Regione rischiamo di non andare da nessuna parte”.