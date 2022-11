Gualtieri: proporrò a sindacati e imprese un Patto per Roma

Martedì 8 novembre 2022 - 19:49

"Vincolare appalti a rispetto dei contratti collettivi"

Roma, 8 nov. (askanews) – “Abbiamo avviato il confronto con sindacati, imprese grandi e piccole, cooperative, mondo del credito, per arrivare entro la fine di quest’anno alla sottoscrizione di un Patto per il Lavoro e lo Sviluppo, che proporrò di chiamare ‘Patto per Roma’”. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il suo primo Rapporto alla città.Una strategia, ha spiegato Gualtieri, “che si sviluppa lungo quattro linee d’azione: lo sviluppo competitivo, che punta a incoraggiare gli investimenti e convincere imprese e talenti a scommettere su Roma; lo sviluppo territoriale, a partire dalla definizione di nuove regole del commercio, chiare e sicure, favorendo spazi polifunzionali e organizzando fiere ed eventi che valorizzino la tradizione e il commercio di qualità; lo sviluppo innovativo attraverso il supporto a start up e PMI nei processi di innovazione e trasformazione digitale in spazi come la Casa delle Tecnologie Emergenti e nei tre nuovi luoghi che apriremo a breve; lo sviluppo inclusivo, che traccia il profilo di una città dove non c’è spazio per lo sfruttamento e l’esclusione dei soggetti più fragili dai processi economici”.Un impegno a perseguire “obiettivi veri, concreti, misurabili – ha assicurato Gualtieri -. A partire da quello che si prenderà l’amministrazione cittadina di vincolare i soggetti aggiudicatori dei nostri appalti al rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali”.