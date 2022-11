Gualtieri: arriva Centro Archeologico Monumentale grazie a Tocci

Martedì 8 novembre 2022 - 19:48

"Progetto di riassetto con maggiore pedonalizzazione dei Fori"

Roma, 8 nov. (askanews) – “A breve, e ringrazio Walter Tocci, per il suo prezioso contributo, presenteremo il nostro progetto per il Centro Archeologico Monumentale di Roma. Il progetto del suo riassetto si pone l’obiettivo di presentare all’opinione pubblica una nuova rielaborazione contemporanea della città antica. Le tappe iniziali del progetto riguardano anzitutto una più razionale distribuzione delle corsie carrabili di via dei Fori Imperiali, anche attraverso l’utilizzo di architetture temporanee che saranno oggetto di un concorso internazionale, un intervento che consentirà di incrementare la pedonalizzazione di quell’area; e poi la realizzazione di nuovi scavi nell’area dei Fori di Traiano, Cesare e del Templum Pacis, e la lotta al degrado e all’abusivismo nell’area della Piazza del Colosseo”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il suo primo Rapporto alla città.