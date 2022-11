Toscana, Consiglio regionale convocato 8 e 9 novembre

Lunedì 7 novembre 2022 - 14:14

All'odg tra altri temi sanità, aeroporti, Arti, Lamma e Ardsu

Firenze, 7 nov. (askanews) – Due giornate di seduta per il Consiglio regionale della Toscana, che si riunirà martedì 8 novembre nel pomeriggio, con inizio lavori alle 15 e chiusura prevista alle 20, e mercoledì 9 novembre dalle 9.30 alle 14.All’ordine del giorno le interrogazioni su sanità, sull’utilizzo di generatori a biomassa e sulla proposta del piano nazionale degli aeroporti. Tra i provvedimenti in discussione il bilancio di Ente Terre regionali toscane per l’anno 2021; il bilancio di esercizio 2021 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti); il bilancio di esercizio 2021 del consorzio Lamma e le modifiche allo statuto e il bilancio consuntivo 2021 dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu). L’aula sarà chiamata a esprimersi anche sulla proposta di legge per l’istituzione del servizio di psicologia di base e sull’elezione di quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).Due le comunicazioni della Giunta regionale: la prima sulla dichiarazione dello stato di emergenza idrica e la seconda su Fidi Toscana SpA.In agenda anche numerose mozioni.