Salvini: Moratti? Abbiamo sbagliato a fidarci in questi 20 anni

Lunedì 7 novembre 2022 - 09:18

Centrodestra punta su Fontana

Roma, 7 nov. (askanews) – “Se hai fatto per tanti anni il sindaco, il presidente della Rai, il ministro, l’assessore regionale col centrodestra e poi decidi di candidarti con la sinistra, libera di farlo, evidentemente abbiamo sbagliato noi a fidarci in questi venti anni o ha sbagliato lei, ma in democrazia ci sta, scelgono i cittadini lombardi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, dopo l’annuncio di Moratti di candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia con il Terzo Polo.“A me, da lombardo, interessa avere un assessore alla Salute che si occupi solo e soltanto di ospedali, di salute, di sanità, di liste di attesa, cosa che evidentemente se c’era questa ambizione politica nell’ultimo tempo non è stata”, ha aggiunto.E sul candidato del centrodestra Salvini non ha dubbi. “Fontana? assolutamente sì. Siamo usciti da momenti drammatici, la Lombardia è tornata, secondo tutti i dati, ad essere la locomotiva d’Italia, grazie non solo alle istituzioni ma soprattutto ai cittadini agli imprenditori e lavoratori. Non perdiamo tempo”.