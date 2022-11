Provenzano (Pd): sui migranti governo si sta macchiando d’infamia

Lunedì 7 novembre 2022 - 18:49

Hanno diritto a scendere, invece sono usati come distrazione massa

Roma, 7 nov. (askanews) – Il governo Meloni “si sta macchiando d’infamia di fronte al mondo”. Così il vicepresidente del Pd, Peppe Provenzano, al termine della segreteria del partito.I migranti bloccati nelle navi delle Ogn, ha sottolineato, “hanno diritto a scendere perché sono richiedenti asilo. C’è una strategia da parte del governo che usa queste vite umane come arma di distrazione di massa rispetto alle vere urgenze del Paese che sono economiche e sociali. Noi non ci faremo distrarre da queste vere emergenze, ma non permetteremo che si calpestino i diritti umani e anche l’onore dell’Italia perché con quello che sta facendo si sta macchiando di infamia di fronte al mondo”.