Lombardia, Provenzano (Pd) a Calenda: no Moratti, stop ambiguità

Lunedì 7 novembre 2022 - 18:29

Cottarelli? Pd lombardo sceglierà. Modalità per candidati ai territori

Roma, 7 nov. (askanews) – “Il nome di Moratti in Lombardia rappresenta una grande spaccatura nel centrodestra che Calenda ha voluto utilizzare per spaccare il centrosinistra e confermare la strategia del Terzo Polo di slittamento verso il centrodestra. Non c’è alcuna possibilità che il Pd, che è un partito di centrosinistra insegua il Terzo Polo su questa strategia. Chiudiamola qui, non ci sono equivoci su questo, non ci possono essere ambiguità”. Così Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, al termine della segreteria dei Dem.“Il Pd lombardo – ha proseguito Provenzano – sceglierà con le modalità che definirà in queste ore i tempi e i modi per selezionare il miglior candidato o la miglior candidata possibile alla presidenza della Regione che possa anche raccogliere un’alleanza larga di centrosinistra per vincere”.Cottarelli? “Il Pd della Lombardia sceglierà il nome del candidato e sceglierà soprattutto le modalità attraverso cui individuarlo”, ha glissato Provenzano, aggiungendo: “Noi siamo un partito vero e affidiamo ai territori la scelta sulle modalità di selezione delle candidature. Certo è che non subiamo imposizioni di nessuno, nemmeno del Terzo Polo che guarda a destra e cerca di far male al Pd”.