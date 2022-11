Lombardia, Fontana: Moratti cambia percezione di ciò che è stato

Lunedì 7 novembre 2022 - 12:56

Sue parole su liste d'attesa "amareggiano", "non rispettano verità"

Milano, 7 nov. (askanews) – “Mi stupisco” delle parole di Letizia Moratti, “che mi amareggiano perché assolutamente non rispettose della verità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della sua ex vice, secondo la quale al momento del suo arrivo in giunta “non c’era una mappatura delle liste di attesa” in sanità e la situazione era “tragica”.Evidentemente, ha proseguito Fontana alludendo alla candidatura di Moratti con il terzo polo, “cambiando il posizionamento cambia anche la percezione di quello che è stato”. Secondo il presidente lombardo la situazione era invece “evidenziata, conosciuta e affrontata” già dal 2019.