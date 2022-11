Lombardia, Bertolaso: finito Covid torno in famiglia

Lunedì 7 novembre 2022 - 12:39

"Dg Pavesi ha una bella squadra, non c'è motivo di cambiare"

Milano, 7 nov. (askanews) – “Mi è stato chiesto di dare una mano in questa fase” nella quale il Covid c’è ancora, “da 48 ore è cominciato davvero l’autunno, dobbiamo vedere cosa accadrà. Sono qui anche per dare continuità” alla lotta contro la pandemia alla quale ho già contributo, “ma non ho alcuna intenzione, finita questa fase, di fare attività che non siano legate alla mia famiglia”. Lo ha detto il nuovo assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a proposito del suo nuovo incarico che arriva a pochi mesi dalla fine della legislatura regionale. “Pavesi ha una bella squadra, non c’è motivo di cambiare figure che in questi mesi hanno lavorato bene e con cui ho avuto il privilegio di lavorare”, ha aggiunto riferendosi al dg Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi.